Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sapağında ana yol kenarındaki sinyalizasyon ışıklarının yanında bir erkek cesedinin bulunduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Yardım hattını aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yol kenarında yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirleyerek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen adli tabip, şahsın ölümünü şüpheli buldu. Üzerinden çıkan kimlikte adının İsmail Kantık (64) olduğu öğrenilen şahsın Balıkesir’in Edremit nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürülen Kantık'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Suat Salgın

BALIKESİR