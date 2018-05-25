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Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı!.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı!.

25 Mayıs 2018 11:56

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Hamzabey Caddesi üzerinden Alanyurt istikametine seyir halinde olan Esat K. yönetimindeki 16 KGJ 89 plakalı özel otomobil, Kozluca Kavşağında, Alanyurt istikametinden gelen Tarık Ü. idaresindeki 16 KHF 54 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada özel otomobilin sürücüsü Esat K. ile otomobilde bulunan eşi Melek K. ve kızı 2 yaşındaki Öykü Nur K. ile diğer aracın sürücüsü Tarık Ü. ile araçta bulunan ağabeyi Talha Ü. yaralandı.


Biri çocuk 5 yaralı kaza yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada hasar gören araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.  

 

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