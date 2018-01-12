Kafasına bidon sıkışan köpek için operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kopuz köyünde kafasında 5-6 gündür bidonla gezen köpek olduğu ve köpeği yakalayamadıkları ihbarını alan Torul Belediyesi Zabıta ve İtfaiye ekipleri, Torul ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki köye gitti.

Yemek ihtiyacını gidermek için bidona kafasını sıkıştıran köpeği yakalamak için uzun süre uğraşan 5 belediye görevlisi ve köylüler güçlükle yakaladıkları köpeğin kafasından bidonu hayvana zarar vermeden çıkarmayı başararak köpeği özgürlüğüne kavuşturdu.

Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınırken, özgürlüğüne kavuşan köpeğin can havliyle kaçması dikkatlerden kaçmadı.

"Köpek açlıktan ölmek üzereydi"

İtfaiye personeli Veysel Küçüköner, "Kopuz köyünden köpeğin kafasına bidon geçti diye ihbar geldi. Biz de itfaiye ve zabıta ekibi olarak gittik. Köpeği arayıp bulduk. Köpek açlıktan ölmek üzereydi. 5-6 gün olmuş. Köpeği bulduk, bidonu çıkarıp özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.

Recep Ergin

