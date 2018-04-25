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Kafasına çatıdan demir düştü

Elazığ’da kaldırımda yürürken kafasına demir düşen kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafasına çatıdan demir düştü

25 Nisan 2018 14:25
Kafasına çatıdan demir düştü - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında onarım işlemleri yapılırken, evine doğru giden Gülsime Koç’un başına kiloluk demir düştü. Koç, aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı. Olayı gören esnaflar, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Koç’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
(Mücahid Kantarcıoğlu /İHA) 

 

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