Özel bir kreşte eğitim alan çocuklar, haftanın belli günlerinde ebru sanatçısı Zülküf Bozbek nezaretinde ebru yapıyor. Tekne başına geçen çocuklar, at kılı fırçalar ve taraklar ile suyun üzerinde desenler oluşturup, daha sonra bunları kağıda aktarıyor. Akranları kağıda yazı yazmakta zorlanırken, 4-6 yaş grubu bu çocuklar suyun üzerine resim çizip, tarihi bir Türk sanatını icra ediyor.

Zülküf Bozbek, “Çocuklarımıza sanatı sevdirmek istiyoruz. İdarecilerimiz ile iş birliği yaptık. Güzel bir atelyö oldu. Haftada bir gün gelip farklı sınıflardaki öğrencilerimize ebru sanatını öğretiyoruz. Onların bu sanatı sevmeleri için bir adım attık. Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. Onlarda bunu severek yapıyorlar. Bende kendi adıma çocuklarla çalışmaktan keyif alıyorum” dedi.

Cici Melekler Kreşi Müdürü Melek Tunçer ise, “Bu proje Zülküf beyin sanat aşkından ve bizim sanata verdiğimiz değerden doğdu. Çocuklarımızı bu tarz çalışmalarla buluşturarak, sanatla haşır neşir olmalarını sağlıyoruz. Güzel çalışmalar oluyor. Çocuklarımızın çok hoşuna gidiyor” diye konuştu.

Emrah Elmas