Olay, saat 11.00 sıralarında Kalenderhane Mahallesi’nde bulunan Islah Sokak üzerinde meydana geldi. Çöp dökmeye gelen mahalle sakinleri, konteynerin yanında terk edilmiş halde bulunan kağıt toplama arabasının içinde ağzı koli bandıyla bantlanmış şekilde, 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülen cesetle karşılaştı. Bunun üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedi inceledi.

BIÇAKLANMIŞ

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kağıt toplama arabasının sürücüsüne ait olduğu tespit edildi. Cesedin çeşitli yerlerinde bıçak darbesi tespit eden polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kağıt toplayıcılar da olay yerine geldi ve ölen kişinin arkadaşlarından biri olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Polis, kağıt toplayıcılarının da bilgisine başvurdu. Çevrede delil toplayan ekipler, kağıt toplama arabasının üzerinde uzun süre parmak izi aradı.

Kağıt toplama işi yapan ve cesedin kime ait olduğunu merak eden Aşır Bora, “Cenaze bırakmışlar, kesmişler diyorlar. Biz dedik bakalım, bizim arkadaşlardan biri mi, kağıt topluyoruz biz. Göstermediler, bilgimiz yok” dedi. Cesetle çöp dökmeye gittiğinde karşılaşan başka bir görgü tanığı ise, “Çöp dökmeye gitmiştik. Yaklaştık. Elini gördüm. Tiner içti, sızdı diye düşündüm” dedi.

Polis, incelemelerine devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.