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Kağıthane’de iş hanında çıkan yangında can pazarı

Kağıthane’de bir işyerinin trafosunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangından çıkan dumanlar nedeniyle iş hanında mahsur kalan 100 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kağıthanede iş hanında çıkan yangında can pazarı

01 Mart 2018 16:59
Kağıthane’de iş hanında çıkan yangında can pazarı - Tıkla İzle

Kağıthane, Çağlayan Mahallesi Park Sokak üzerinde bulunan bir iş hanına ait trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarda yaşanan yangın nedeniyle iş hanında çalışan yaklaşık 100 kişi içerde mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak ve yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Çalışmalara Şişli, Mecidiyeköy, Kağıthane ve Seyrantepe İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler destek verdi. Ekiplerin bir kısmı trafodan kaynaklandığı iddia edilen yangına müdahale ederken kimi ekipler ise camlarda yardım bekleyen vatandaşları tahliye etti. Vatandaşların bir kısmı ise dumandan etkilenmemek için çatıya çıkarak ekiplerden yardım bekledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ortaya ilginç görüntülerde çıktı. Mahsur kalan bir vatandaşın çalışmaları cep telefonuyla kaydetmesi pes dedirtti. Yangın nedeniyle 10 vatandaş dumandan etkilenirken, bu vatandaşlara ilk müdahaleler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangında yaralanan olmazken iş hanında maddi hasar meydana geldi. 

Oğuzcan Yazar
 

 

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