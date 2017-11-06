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Kağıthane’de maç sonrası ortalık savaş alanına döndü

Süper amatör Ligi 2. Grup takımları olan Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında dün oynanan maç sırasında taraftarlar arasında olaylar çıktı. Döner bıçaklarının kullanıldığı taraftar kavgasında, ortalık savaş alanına dönerken polis kavgaya plastik mermi be biber gazı ile müdahale etti.

Kağıthanede maç sonrası ortalık savaş alanına döndü

06 Kasım 2017 14:30
Kağıthane’de maç sonrası ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Kağıthane Nurtepe Stadında Süper Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında oynanan maç sırasında iki takımın taraftarı arasında kavga çıktı. Taraftarların döner bıçağı sopa, şişe ve taş kullandığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralanırken çevredeki araçlarda zarar gördü. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre maçın oynandığı sırada otobüsle gelen bir grup taraftar stat çevresinde meşale yakıp tezahüratta bulundu. Bu sırada maçı izleyen bir grup taraftar da dışarıya çıkarak gerginlik oluşturdu. Taraftarlar bir süre sonra birbirine girdi. Cam şişelerin taşların sopaların ve döner bıçağının kullanıldığı kavgaya, polis ekipleri müdahale etti. TOMA’yla tazyikli su sıkan Çevik Kuvvet polisleri, daha sonra taraftarlar arasında çıkan kavgaya plastik mermi ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken kavgada kullanılan taş, şişe ve sopalardan çevredeki bazı araçlar zarar gördü. Olaylar nedeniyle maça bir süre ara verildi. Polis ekiplerinin dağıttığı grup stat çevresinden uzaklaştırıldı. 

Doğan Can Cesur

 

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