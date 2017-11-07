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Kağıthane’de market soygunu

Kağıthane’de bıçaklı bir kişi, girdiği marketten yaklaşık bin lira alarak kaçtı.

Kağıthanede market soygunu

07 Kasım 2017 20:53
Kağıthane’de market soygunu - Tıkla İzle

Olay, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Birgül Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kafasına poşet geçiren bir kişi elinde bıçakla marketin kasasına geldi. Kasada bulunan bin lirayı bıçak zoruyla alan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Müşteriler durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, markette inceleme yaptı. Olay yerindeki inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda polis, kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. 

İsmail Bulut
 

Etiketler: kağıthane, market soygunu

 

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