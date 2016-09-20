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Kahraman: ‘Başbakan'ın odası demokrasi müzesi olacak’

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki enkazın kaldırılması açıklamalarına ilişkin, Başbakan'ın odasının demokrasi müzesi olacağını söyledi.

Kahraman: Başbakanın odası demokrasi müzesi olacak

20 Eylül 2016 11:37
Kahraman: ‘Başbakan'ın odası demokrasi müzesi olacak’ - Tıkla İzle

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen “Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Kahraman’ın yanı sıra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Prof. Dr İlber Ortaylı katıldı. Toplantıda sempozyum hakkında açıklamalarda bulunan Kahraman gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir gazeteye yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimini sırasında bombalanan TBMM’deki enkazın kaldırılması gerektiğiyle ilgili açıklamasına ilişkin,“Bildiğiniz gibi meclisteki bütün kırık yerler kapılar pencereler hasar gören yerler onarıldı. Yalnız başbakanımızın bulunduğu odanın bomba izlerinin saklanmasını ve demokrasi müzesi adı altında bir mekan olarak muhafazasını uygun gördük. Nitekim bu vesileyle dışarıdan geçmiş olsuna gelen ziyarete gelen dış heyetlere kişilere buraları göstermekteyiz. Bombanın düştüğü bahçede çukur var. Orada bir tankın ezdiği araba var. Çukur ile orası da kapalı hale getirilecek ve mecliste o çukur arasındaki yola “Demokrasi yolu” denilecek. Kenarlarına da darbeye ait resimler sergilenecek. Bu hususta 15 kişilik bir komite teknik yönden sergileme yönünden çalışmalarını sürdürüyor. Kalıcı olacak bombanın yaptığı tahribatının statiği etkilenmemesi için gerekli teknik eklenti onarım yerine getirilecek” dedi.

“Başbakanın odasının olduğu kısım demokrasi müzesi olacak"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Milletin meclisini millet yapar kampanyası ile böyle Gayrimenkul Sermaye Ortaklığı Derneklerinin teşebbüsüyle, 62 şirketin katıldığı bir onarımla mecliste yine bir inşaat yapılacak. Meclisimizde maalesef 1958 tarihinde Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister’in yaptığı bir çalışmaydı. Bugüne uygun bir sığınak yok. Eskiden yapılmış sığınık vardı. Onun da çok yetersiz olduğunu ve sığınak olmadığını gördük. Günümüz sivil savunma normlarına uygun bir sığınak yapacağız. Su deposu, jeneratörü, sağlık odasıyla ve salonuyla o inşaatta dediğim gibi yapım hareketi yerine getirilecek. Eskiden A ve B blok diye halkla münasebetler vardı, bu vesileyle o da kullanılır hale getirilecek. Yani ona ait yerdeki malzemelerin kaldırılması oldu fakat Başbakanın odasının olduğu kısım demokrasi müzesi olarak saklanacak. 15 Temmuz’daki darbenin millet tarafından önlenmesi hafızalarda yer etsin ve demokrasi yaşatılsın diye devam edecek. Malumunuz olduğu gibi 4 siyasi partinin 4’ün de iştirakiyle ortak bir deklerasyon yayınlandı. Millet bir bütün olarak parti farkı olmaksızın demokrasiye sahip çıktı ve darbeyi önledi. Böylece benim temennim ve kanaatim darbeler dönemi Türkiye’de sona erdi. Fakat bunun fikir olarak yaşatılması uygundur” ifadelerini kullandı.
 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
 

Etiketler: ismail kahraman


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