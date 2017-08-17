Kahraman özel harekatçılar böyle yetişiyor

Türkiye'deki 10 polis özel harekat yetiştirme noktalarından birisi olan Balıkesir Polis Eğitim Merkezi'nde bin civarında polis özel harekat adayı zorlu eğitimlerde ter döküyor. Gün boyunca fiziki yeterlilik, silah kullanımı gibi eğitimler alan polis adayları ayrıca mevzuat, hukuk, ceza kanunu, psikoloji ve insan hakları dersleri ile tam donanımlı birer polis olabilmek için çaba gösteriyor.

Her poligonda bir şehidin adı var

Türk polis teşkilatının operasyonel gücü olarak da bilinen ve teröristlerin adeta korkulu rüyası haline gelen polis özel harekat timleri operasyon dönemlerinde silah ve gerekli malzemeler ile birlikte yaklaşık 40 kilogramlık ağırlıkla her türlü operasyonu başarı ile neticelendirirken, iyi bir özel harekat mensubu olabilmek için polis adayları zorlu bir eğitimden geçiyor. Bu yıl 290 bin kişinin başvuruda bulunduğu polis özel harekat birimlerine 10 bin öğrenci kabul edildi. Yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü Balıkesir Polis Eğitim Merkezi'nde ise eğitimlerin yapıldığı her poligona şehit olan özel harekat mensuplarının adı verildi.

Balıkesir Polis Eğitim Merkezi'nden sorumlu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mahmut Yenikalaycı, Balıkesir Polis Eğitim Merkezi'nin 3 dönemdir Özel Harekat Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinde görevlendirmek üzere polis adayları eğitimi verildiğini söyledi. Müdür Yenikalaycı, öğrencilere verilen eğitimler ile ilgili şunları söyledi:

"Polis Akademisi Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan müfredat gereği temel polislik, temel özel harekat eğitimi verilmektedir. Eğitim süreci 6 ay olup, temel polislik eğitimi mevzuat ağırlıklı olup, temel özel harekat eğitimi ise operasyonel yeterlilik ve ileri seviyede silah kullanma becerilerini arttırmaya yönelik olarak devam etmektedir. Eğitim merkezimizde Özel Harekat Daire Başkanlığımızca görevlendirilen uzman eğitmenler, öğretim görevlileri ve rütbeli personelimiz görev almaktadır."

Yükseklik korkusu olan mezun olamaz

2015 yılının Eylül ayında Tunceli'de şehit olan Balıkesirli Özel Harekat Polisi Aydın Nazillioğlu'nun adının verildiği poligonda dağcılık eğitimi verilirken, polis özel harekat adayları yüksekte bulunan her türlü kuleye, apartmana, binaya tırmanma ve çatıdan aşağıya inme eğitimi alıyor. 20 metre yüksekliğindeki kuleden birkaç saniye içinde aşağıya inen öğrenciler, eğitmenleri tarafından taktir topluyor.

Şehit Aydın Nazillioğlu Poligonu'nda silah sesi, patlama sesi eşliğinde eğitim alan özel harekat adayları, aynı zamanda teröristlerin bulunduğu eve operasyon düzenleyerek, içeride bulunan teröristleri etkisiz hale getiriyor.

14 ton ağırlığındaki dev Ejder Yalçın

Emniyet güçlerinin operasyonel gücü özel harekat polislerinin yetiştirildiği eğitimlerde Türk mühendisleri tarafından üretilen yerli muharebe araçları da kullanılıyor. Nurol Makine tarafından üretilen 14 buçuk ton ağırlığında olan Ejder Yalçın 4X4, devasa görüntüsü ile düşmana korku salarken, mayın ve EYP tipi patlayıcılara karşı özel olarak dizayn edilmiş. Uzaktan kontrollü silah sistemleri ile donatılan Ejder Yalçın 4X4, özel harekat timlerinin operasyonel gücüne büyük katkı sağlıyor. Öğrenciler aynı zamanda poligonlarda tabanca, otomatik tüfek, yarı otomatik tüfeklerle atış becerilerini geliştirirken, 15 Temmuz'da Ankara'da şehit düşen Özel Harekat Polisi Turgut Solak Poligonu'nda öğrenciler keskin nişancılık eğitimi alıyor.

Bin polis özel harekat adayından Eren mesajı

Polis Özel Harekat adayı eğitimleri için kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açan Balıkesir Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim alan bin civarında öğrenci eğitim sonrasında Trabzon'da hainlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül için "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Eren iyi ki varsın. Allah korusun" diye tek bir ağızdan bağırdı.

Bahadır Demirçeviren - Samet Doğru - Abdullah Çibir