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Kahraman polis memuru felaketi önledi

İzmir’de gerçekleştirilen terör saldırısında 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, büyük bir felaketi önledi.

Kahraman polis memuru felaketi önledi

05 Ocak 2017 19:24

İzmir’de saat 16.00 sıralarında, Adliye Sarayına saldırı düzenleyen teröristlere karşı kahramanca silahının son mermisi bitene kadar mücadele eden ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in Elazığ’ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Sekin’in, 10 Kasım’da hasta olan annesini kaybettiği ve babası Mehmet Sekin’i yanına aldığı ifade edildi.

6 kardeşi bulunan Sekin’in kardeşlerinden birinin de Aydın’da polis olduğu öğrenildi. 

İzmir Valisi: “Hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu”

İlk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK’yı gösterdiğini kaydeden Ayyıldız, “Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK’yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı. Bu hadiseyi önleyen kardeşimizin şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun” dedi.

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: Fethi Sekin, İzmir


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