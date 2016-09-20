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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Kars’ın Kağızman ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Ece’nin (24) acı haberi baba ocağına ulaştı.

Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü

20 Eylül 2016 20:29
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur kırsalında jandarma özel harekat timleri ile PKK’lı teröristler arasında saat 12.00 sıralarında çatışma çıktı. Çatışmada 23 yaşındaki Elbistanlı uzman çavuş Ahmet Ece şehit düşerken 1 asker de yaralandı. Ağrı Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı’nda görevli olan Uzman Çavuş Ahmet Ece’nin (23) şehit düştüğü haberi, Kahramanmaraş’ın Elbistanlı ilçesi Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi’nde bulunan baba ocağına ulaştı.

Babası Hakkı ve annesi Nihal Ece’ye oğullarının şehit düştüğünün haberi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol tarafından verildi. Şehit haberinin verilmesiyle birlikte evden ağıtlar ve feryatlar yükseldi. Komşuları ve yakınları da gözü yaşlı ailenin acısını paylaşmak için şehidin evine akın etti.

2 gün önce baba ocağındaydı

Aslen Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit uzman çavuş Ahmet Ece’nin kısa bir süre önce evlendiği bildirildi. Yaklaşık 2 yıl önce TSK’ya katılan şehit Uzman Çavuş Ahmet Ece’nin, en son bayram izninde memleketine geldiği ve 2 gün önce de ailesiyle vedalaşıp birliğine döndüğü öğrenildi. Şehit uzman çavuş Ahmet Ece’nin cenazesinin, Kars’taki törenin ardından Elbistan’a getirilerek defnedileceği belirtildi. 

Murat Sürücü
KAHRAMANMARAŞ


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