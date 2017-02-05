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Kahramanmaraş’ın lezzetleri görücüye çıktı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü 3. Yemek Yarışmasında gurmeler bir hayli zorlandı.

Kahramanmaraşın lezzetleri görücüye çıktı

05 Şubat 2017 13:10
Kahramanmaraş’ın lezzetleri görücüye çıktı - Tıkla İzle

Türkiye Aşçılar Derneği ise bu yarışmada organizasyona tam kadro katılarak destek verdiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Lokali’nde düzenlenen yarışmaya toplamda 105 yemek katıldı.Çorbalar, Tatlılar ve Şerbetler, Etli Yemekler ile Pilav ve Börekler kategorilerinde yarışan yarışmacılar hünerlerini sergilediler. Yarışmaya katılan Kahramanmaraşlı bayanlar yemek kültürünün iddialı isimlerinden olan komşu il Gaziantep mutfağını kısa bir sürede gölgede bırakacaklarını iddia ettiler…

Kahramanmaraşın en önemli yemeklerinin başında sayılan mimbar, tirşik çorbası, ekşili çorba, tarhana çorbası, içli köfte, ekşili aya sulusu, acem pilavı, ravanda şerbeti, bastı samsa tatlısı, hapısa tatlısı hem göze hem de damakları şenlendirdi…

Kahramanmaraş’ın Tirşik çorbas ve mimbarı jüri tarafından beğenilince yemeği yapanlardan tarif istendi…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: “Kahramanmaraş Mutfağını tanıtmak adına sadece yarışma düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda gastronomi adına Kahramanmaraş Mutfağı’nı tanıtıcı kitaplar da hazırlayacağız. Kahramanmaraş’ımızı da gastronomi alanında hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu. Bu arada Yarışmada Tirşik çorbası ile birinci olan Fahriye Göktürk’e altın ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç verirken yarışmacı bayanın bulaşık makinesi hiç olmadığını duyan Başkan Erkoç tarafından bir de bulaşık makinesi hediye edildi.

Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir başkanlığında oluşan jüri üyelerinin yaptığı derecelendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Aşçılar derneği başkanı Fikret Özdemir birbirinden lezzetli yemekleri derecelendirirken bir hayli zorlandıklarını söyledi.

Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verildi. Yarışmada dereceye girenler şunlar oldu:

Tatlı ve Şerbetler:

1.Kıvrım Tatlısı-Hatice Kaya

2.Kırma Kavurma-Bilge Şirikçi

3.Ravanda Şerbeti-Fatma Şirikçi

Çorbalar

1.Tirşik Çorbası-Fahriye Göktürk

2.Paça-Fatma Dilli

3.Tarhana Çorbası-Sema Yenisolak

Etli Yemekler

1.Mimbar Dolması-Aliye Kılavuz

2.Havuç Dolma- Ayten Küçükpınar

3.Şıpsbasta Yemeği -Tülin Sevimli

Pilavlar-Börekler

1.Su Böreği-Berrin Hüdayioğlu

2.Ispanak Böreği-Nursel Gölcü

3.Gubate Böreği-Tülin Sevimli


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