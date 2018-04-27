Kahramanmaraş’ın tüm okullarına bu yıl 73 bin kitap dağıtıldı

Kahramanmaraş genelinde eğitim-öğretim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okuma oranını arttırmak ve eğitime katkı sağlamak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen proje büyük ilgi gördü. Öğrencilere okudukları kitaplardan sınav yapıldı. 2017-2018 yılı içerisinde dağıtılan kitapların sorulduğu sınava 88 bin öğrenci katılım sağladı.

“Öğrencilerle kitapların yazarları da bir araya geldi”

“Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” projesi başladığı ilk yıldan bu yana 44 ile 55 bin arası kitap dağıtıldı. Projenin bu yılında oranlar artış göstererek tam 73 bin kitabın dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında öğrenciler okudukları kitaplardan sınava tabi tutularak yapılan ilk sınava 88 bin öğrenci katılım sağladı ve başarı oranları takip edildi. Öğrencilerle kitapların yazarları da bir araya getirildi.

Öğrencileri sınavları öncesi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Nuri Pakdil Ortaokulu’nda ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında açıklamada bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt şöyle konuştu:

“Onikişubat Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz “Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” projesi ile ilgili sınav yapılmadan önce öğrencilere destek olmak için buraya geldik. Kahramanmaraş genelinde tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören tüm öğrencileri kapsayan bu proje kapsamında, Onikişubat Belediyesinin desteğiyle, Kahramanmaraş’ta bulunan ilçelerin tüm okullarına kitaplar dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta bulunan ilçe farkı gözetmeksizin bütün okullarda 1. sınıflar hariç 2. ve 3. sınıflara 10 kitap, diğer sınıflara 5 kitaptan oluşan bir set tespit ettik, bunların maliyetini de Onikişubat Belediyesinin karşıladı."

“Sınava 88 bin öğrenci katıldı”

Şu ana kadar 73 bin kitap dağıttıklarını, 1. sınava da il genelinde 88 bin öğrencinin katılım sağladığını ifade eden Akkurt, şöyle konuştu: "Kitap okumaya yönelik olan problemi kent ölçeğinde çözdüğümüzü ve bundan sonra da çözeceğimizi düşünüyoruz. Öğrencilerimiz derslerine çalışıyorlar, diğer aktivitelerini yerine getiriyorlar ama bunların dışında da okumaya mutlaka zaman ayırmaları gerekiyor. Okumayla ilgili olarak da faaliyetlerine devam ediyorlar. Kentte belirlediğimiz 1 milyon okuma hedefine bu gün itibarı ile inşallah ulaşmış olacağız. 9 farklı kategoriden oluşan bu sınav uygulamasının öğrencilerimize, ilimize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum.”

Akkurt, eğitime olan ciddi katkısından dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti.