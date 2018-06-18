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Kahramanmaraş’ta bıçaklı saldırı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan İrfan Bolat (36) hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşta bıçaklı saldırı: 1 ölü

18 Haziran 2018 21:42

Olay Dulkadiroğlu ilçesinde bir bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.00'da Tükel kavşağına yakın bir bakkal önünde tarhana satışı yapan İrfan Bolat bıçaklı saldırıya uğradı. Bolat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Şüpheli olay yerinden kaçarken, kaçtığı güzergah üzerinde araştırma yapan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Cinayeti işlediği iddia edilen şüphelinin, hayatını kaybeden İrfan Bolat’ın kayınbiraderi Ali Abacı (26) olduğu öğrenildi. 

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yakaladığı şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.  

 

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