Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Operasyona katılmak üzere sınırın sıfır noktasına giden askeri konvoya, ilçe merkezi geçişi sırasında moral vermek vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.

Zırhlı araçlarda bulunan askere baklava ikram eden vatandaşlar, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla dönüş yolunu beklediklerini söylediler.

Pazarcık Belediyesi ise, Mehmetçiğe destek olmak adına belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Toplu duanın yapılmasının ardından vatandaşlar, kent meydanından ayrıldılar.

Talat Bozdağ