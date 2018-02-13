Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli

Kahramanmaraş’ta, Zeytin Dalı Operasyonu için sınır hattına giden askeri konvoya vatandaşlar, Pazarcık ilçe merkezinde uğurlama töreni düzenledi.

Kahramanmaraşta Mehmetçiğe sevgi seli

13 Şubat 2018 03:12
Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğe sevgi seli - Tıkla İzle

Operasyona katılmak üzere sınırın sıfır noktasına giden askeri konvoya, ilçe merkezi geçişi sırasında moral vermek vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.
Zırhlı araçlarda bulunan askere baklava ikram eden vatandaşlar, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla dönüş yolunu beklediklerini söylediler.

Pazarcık Belediyesi ise, Mehmetçiğe destek olmak adına belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Toplu duanın yapılmasının ardından vatandaşlar, kent meydanından ayrıldılar. 

Talat Bozdağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç