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Kahramanmaraş’tan dünyaya şiş ihracatı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş’ta kebaplık şiş üreten Demirciler Çarşısı esnafında hareketli anlar yaşanmaya başlandı. İç pazarın talebini karşılayan esnaf, kebaplık şişleri, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor.

Kahramanmaraştan dünyaya şiş ihracatı

06 Ağustos 2017 14:27

Günde 10 bin, aylık ise 250 bin civarında şiş üreten esnaf, yılda ortala 4 milyon şişi Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyor. Şiş ustaları, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kebaplık şişleri istenilen boyutta keserek, 300 derece ateşte ısındıktan sonra şekil veriyor. Ardından itina ile tek tek çekiç yardımıyla düzlenen şişler, kaplama işleme yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.

Şiş ustası Hacı Ali Aydın, şişin malzemesine göre fiyatının da değiştiğini söyledi. Kahramanmaraş’tan şiş ihracatı yaptıklarını kaydeden Aydın, “Burada yurt içinde belli şehirlere veriyoruz. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay gibi yerlere gönderiyoruz.Genelde yurt dışına ihracatımız Kuzey Irak, Almanya, İsviçre, Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Şişin malzemesine göre fiyatı 35 kuruştan 1.5 liraya kadar değişiyor. Domates şişi ayrı, biber ayrı beş kiloluk dediğimiz şişler var kuşbaşılık onların fiyatları ayrı. Patlıcan şişleri ve kıyma şişler var ayrı ayrı fiyatları oluyor” dedi. 

Halil Koyun


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