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Kahta Çayı’nda 2 kişi boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan çayda akıntıya kapılarak boğulan arkadaşını kurtarmak isteyen genç aynı kaderi paylaştı.

Kahta Çayında 2 kişi boğuldu

04 Ağustos 2017 22:53
Kahta Çayı’nda 2 kişi boğuldu - Tıkla İzle

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 24 yaşındaki Aziz Değirmenci ile 20 yaşındaki Ahmet Öztekin, serinlemek için girdiği Kahta Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kahta Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için çaya giren Aziz Değirmenci (24), kısa bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşı Ahmet Öztekin (20), hemen suya atlayarak arkadaşını kurtarmaya çalışırken kendisi de akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç Ekipleri, suda yaptığı arama çalışmaları soncunda Aziz Değirmenci ve Ahmet Öztekin’i sudan çıkardı. Olay yerindeki 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 2 arkadaş Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aziz Değirmenci ve Ahmet Öztekin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Hüseyin Türkoğlu
 

Etiketler: Kahta Çayı


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