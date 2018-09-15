Kahvehanede torbacıların silahlı kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, Yüreğir ilçesinin Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede oturan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir, husumetli olduğu İrfan Savar ve Ramazan Savar ile karşı karşıya geldi.

Her iki tarafında uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülürken, İrfan ile Ramazan tabancayla kahvehanede oturan Firari ve Sedat'a yaylım ateşi açınca diğer şahıslar da karşılık verdi. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Silahlı kavgaya karışan 4 kişi yaralanırken, Firari ile Sedat Aydemir, Adana Şehir Hastanesine, İrfan ve Ramazan Savar ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Firari Aydemir ve İrfan Savar hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şahsın cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Silahlı kavganın yaşandığı mahallede terör olayları ve uyuşturucu ticaretinin yoğun yaşanmasından ötürü Özel Harekat Timleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat Timlerinin güvenlik önlemlerinin ardından, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde yaklaşık 40 adet boş kovan bulundu.

Öte yandan çevredeki çocuklar olay yerini merakla izlemesi dikkat çekti.

Süleyman Cenk İdaye- Rüşan Anıl Atar

