Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurulun Amerika'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye'nin adayını 9 aday arasından Yönetmenliğini Müstafa Kara'nın üstlendiği 'Kalandar Soğuğu' olarak belirledi. İnsan-doğa ilişkisini ele alarak kişisel mücadeleyi konu edinen filmin Mustafa Kara ile birlikte senaristliğini yapan Bilal Sert, eserlerinin Oscar Adayı olmasından sonra yaptığı açıklamada, film ekibi olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Asıl başarı Anadolu kentinden küçük bir hikaye ile yolculuğa çıkan bir eserin Oscar'a uzanabilmesi"

Oscar'ın zor bir süreç olduğunu kaydeden Sert, Kalandar Soğuğu'nun şimdiden sinema klasikleri arasında yer alabilecek estetik ve dramatik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Sert, "Ancak Kalandar Soğuğu şimdiden sinema klasikleri arasında yer alabilecek estetik ve dramatik yapıya sahip. Film ekibi olarak elimizden geleni yapacağız. Bence asıl başarı bir Anadolu kentinden küçük bir hikaye ile yolculuğuna çıkan bir eserin Oscar'a uzanabilmesi" dedi.

Kalandar Soğuğu filmi, ulusal ve uluslararası festivallerde 14 ödül kazanırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) öğretim görevlisi olan Senarist Bilal Sert, filmin yönetmeni olan Mustafa Kara'nın da CÜ'den mezun olduğunu belirterek üniversitenin ayrıca gurur kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Turan Bulut

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