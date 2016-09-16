Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde hastanede 5 gündür müşahede altında tutulan Nurhan Görgülü, ölümden döndüğünü, yapılan müdahaleler sayesinde sağlığına kavuşarak taburcu olacağını söyledi. Kalp krizi geçirmesi sonucu 10 dakika boyunca kalbinin durduğunu belirten Görgülü, “Şarköy’de yazlığım var, oradaydım, fenalaştım. Eşime seslendim bağırarak 'beni hemen yetiştir ölüyorum' dediğimi hatırlıyorum. Kalp masajı yapmışlar bana. Orada herhalde aletleri yeterli bulmamışlar. Doğru bu hastaneye getirmişler beni. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ertesi gün, karnım falan da böyle davul gibiydi. Hamile bayan gibiydim. O bile dümdüz oldu. 6 gündür buradayım ilk günde iyileştim. Kalbim durmuş, yeniden canlanmış, Şarköy’den ambulansla beni buraya havale etmişler. Ertesi gün ben canlandım” diye konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Nurhan Görgülü, “Bu sefer durduğum yerde duramıyorum, bir an önce evime, çocuklarıma gitmek istiyorum. Çok iyi hissediyorum, bu anlatılacak bir şey değil. Sanki yeni doğmuşum gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Star Medica Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Osman Erpas ise hastanın 12 Eylül gecesi hastaneye sevkli olarak geldiğini, Şarköy Devlet Hastanesi’ne kalbi durmuş olarak götürüldükten sonra 10 dakika boyunca kalp masajı yapılarak kalbinin tekrardan çalıştırıldığını ve yoğun bakım ihtiyacından dolayı Star Medica Hastanesi’ne sevk edildiğini anlattı. Hastaya gerekli bütün müdahalelerin yapıldığını ifade eden Dr. Osman Erpas, “Burada, bu şekilde gelen hastalara uyguladığımız tedaviyi uyguladık hastamıza, çok hızlı bir şekilde iyileşme gösterdi ve beşinci gün itibariyle hastayı taburcu edebilecek duruma getirdik. Bundan sonraki dönemde kardiyoloji poliklinik kontrolüne devam edecek. Kendisine geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Yakup Güler