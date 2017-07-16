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Kalbinin delik olduğunu 50 yaşında öğrendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Ali Dinç, kalbinin doğuştan delik olduğunu 50 yaşında özel bir hastane de öğrendi.

Kalbinin delik olduğunu 50 yaşında öğrendi

16 Temmuz 2017 16:25

İnme şikayetiyle Salihli'de bir özel hastanenin Nöroloji Bölümüne giden Ali Din, Nöroloji Dr. Ozan Sagut’a muayene oldu. Dr. Sagut tarafından tedavi altına alınan Dinç, yapılan ileri kardiak tetkiklerde kalbinde doğuştan bir kaç milimetrelik delik olduğu saptandı. Dinç’in kalbindeki doğuştan olan delik ise Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İbrahim Susam ve ekibinin anjiyo yöntemiyle, şemsiye ile kapatıldı. Dinç’in kalbindeki delik şemsiye yöntemiyle kapatılarak, bu bölgeden yeni pıhtı atması engellendi.
Kalbinin doğuştan delik olduğunu 50 yaşında öğrendiğini ifade eden Ali Dinç, sağlığına kavuştuğunu söyledi. 

Behzat Akcan


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