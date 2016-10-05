Kayseri'de yaşayan ve rahatsızlanan 56 yaşındaki Fadime Kuzucular, bir hafta önce Dünyam Hastanesi'ne geldi. Hastanede yapılan muayenede damar sertliği sıkıntısı olduğu belirlenen Fadime Kuzucular'ın yapılan muayeneler sonunda kalbinin sağ tarafta olduğu orta çıktı. Yaşanan durum karşısında Kuzucular şaşkınlık yaşadı.

Fadime Kuzucular'ı muayene ettikten sonra 4 damarına bypass ameliyatı yapan Op. Dr. Hasan Mercan, izole kalbin 100 binde bir görülen nadir bir durum olduğunun altını çizerek, "Çoğu zaman doktorlar muayene ederken kalbinin solda olmadığını fark edemeyebilirler. Bizim yaptığımız ekokardiyografide akciğer filminde kalbinin sağda olduğunu gördük ve bu hastamızda damar sertliği vardı. Damar sertliği nedeniyle 4 damarına geçen hafta içerisinde bypass yaptık" dedi.

Ameliyat sırasında hastanın kalbinin sağ tarafta bulunması nedeniyle zorlandıklarını söyleyen Op. Dr. Mercan, "Tabi teknik olarak kalbinin sağda olması bizi kısmen biraz zorladı ama sorunsuz ameliyatı bitti. Göğüs damarını kullandık. Bugün kontrole geldi durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Fadime Kuzcular da ameliyat sonrasında durumunun iyi olduğunu belirterek, Op. Dr. Hasan Mercan'a teşekkür etti.