Olay, gece saatlerinde merkez Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Mümine Hatun sokak üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 53 yaşında olduğu öğrenilen Ramazan Karataş’tan komşuları iki gündür haber alamadı. Bunun üzerine Karataş’ın karşı komşusu kullanılmayan depoya geldi. Burada kapıyı çalan komşular içeriden koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından Karataş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Karataş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisi arayarak ihbarda bulunan komşusu, "Sabahtan beri kapıyı çalıyorduk, açmadı. Cama çıkıp baktım, orada yerde yattığını gördüm ve polisi aradım. Kendisi içki içiyordu, içki bağımlısıydı öyle ölmüş. Bursalı olduğunu biliyoruz. 3 senedir buradaydı. En son benim dükkanımda çay içtik sonra haber alamadık." şeklinde konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Beşer

KONYA