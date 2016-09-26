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Kaldırıma çıkan ticari araç yayaları ezdi: 6 yaralı

Iğdır’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaldırıma çıkan ticari araç yayaları ezdi: 6 yaralı

26 Eylül 2016 21:17
Kaldırıma çıkan ticari araç yayaları ezdi: 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde Taner A. idaresindeki 76 T 019 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen yayalara çarptı, daha sonra hızını almayan araç karşı yöndeki bir dükkanın vitrinine dalarak durabildi. Kazada araç sürçü Taner A. ile 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hasar gören araç çekici yardımı ile otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Kaldırıma çıkan ticari araç


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