Edinilen bilgilere göre, İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde Taner A. idaresindeki 76 T 019 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen yayalara çarptı, daha sonra hızını almayan araç karşı yöndeki bir dükkanın vitrinine dalarak durabildi. Kazada araç sürçü Taner A. ile 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hasar gören araç çekici yardımı ile otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.