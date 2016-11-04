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Kaldırımda uyuyan kızın yürek burkan hikayesi

Fatih Balat’ta, kaldırımda uyurken fotoğrafı ile gündeme gelen pembe montlu Suriyeli çocuğu Suad, “Küçük kardeşim için bebek bezi ve süt istiyorum. Okuyup doktor olmak, hastaları iyileştirmek istiyorum” dedi.

Kaldırımda uyuyan kızın yürek burkan hikayesi

04 Kasım 2016 20:08
Kaldırımda uyuyan kızın yürek burkan hikayesi - Tıkla İzle

Fatih’in Balat semtinde, 2 gün önce sabaha karşı trafik lambalarının hemen yanındaki bir kaldırımda uyuyan Suriyeli küçük kız çocuğu Suad’ın 3 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçıp annesi ve dedesiyle İstanbul’a geldiği öğrenildi. Fatih’te ailesiyle beraber yaşayan Suad’ın babasının ise Suriye’de 2 senedir esir olduğu ortaya çıktı.

O fotoğrafın hikayesi
5 yaşında olan ve Türkçeyi henüz tam olarak konuşamayan Suad, amcasının yardımıyla o fotoğrafın hikayesini anlattı. O fotoğraf çekildiğinde Suad’ın yanında olduklarını söyleyen 13 yaşındaki Muhammed, “Amcası oluyorum ben Suad’ın. O fotoğraf çekildiğinde biz yanındaydık. Uyuyordu orada, yorulmuştu. Sabah 7 ya da 7 buçuktu saat. Orada bütün gece durmuyoruz. Sabahları birkaç saat mendil satmaya gidiyoruz. Suad’ın babası Suriye’de esir. Suad, babasını 2 sene önce gördü son olarak, İstanbul’a geldiğinde babası orada kalmıştı” dedi.

“Doktor olup hastaları iyileştirmek istiyorum”
Konuşabildiği kadar Türkçesiyle hayallerini ve isteklerini anlatan Suad, “5 yaşındayım. 3 sene önce Türkiye’ye geldik” dedi. “İnternetteki fotoğrafını gördün mü?” sorusuna evet cevabını veren Suad, hayallerini ve isteklerini anlatarak, “Evimize kira istiyorum. Küçük kardeşim için bebek bezi ve süt istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Okuyup doktor olmak, hastaları iyileştirmek istiyorum” diye konuştu.

Harabe evde 3 aile yaşıyor
Babasının Suriye’de esir olduğunu söyleyen Suad, annesi ve küçük kardeşi Muhammed ile dedesinin evinde, amcalarıyla beraber yaşıyor. Harabe halde olduğu görülen ev için 900 TL kira ödediklerini söylüyorlar ve yüksek kira ücretinden şikayet ediyorlar. 

Hüseyin Coşkun
 

Etiketler: kaldırım


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