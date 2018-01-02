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Kalede selfie çeken adamın düşme anı kamerada

Şanlıurfa'da tarihi kalede doğum günü selfiesi çekmek isteyen şahsın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp selfie çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kalede selfie çeken adamın düşme anı kamerada

02 Ocak 2018 20:54
Kalede selfie çeken adamın düşme anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü selfiesi çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Şinasi İnan
 

 

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