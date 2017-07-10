Diğer
Kategoriler

Kale’ye bağlı 6 mahalle asfaltlanacak

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, ilçeye bağlı 6 mahallede asfaltlama çalışmasına başlanacağını müjdeleyerek, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaleye bağlı 6 mahalle asfaltlanacak

10 Temmuz 2017 10:34

Çalışma yapılacak mahalleleri inceleyen Başkan Akdemir, burada yaptığı açıklamada, ilk çalışmaların Bağlıca Orta Mahalle Yolu ve Eski Devlet Yolunda başlayacağını ifade ederek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi 6 mahallede asfalt çalışmaları için harekete geçti. Yarın başlayacak çalışmalar kapsamında ilk olarak Bağlıca Orta Mahalle Yolu ve Eski Devlet Yolu asfaltlanacak. Kalemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Akdemir asfaltlanacak mahalleler hakkında da bilgiler vererek, “Bağlıca Orta Mahalle Yolu ve Eski Devlet Yolu, Kale Mahalle Yolu, Bent Mahallesi Taşan Yolu, Erdemli Mahallesi Memi Ömer- Kızılalan Yolu, Darıpınar Mahalle Yolu ve Kıyıcak Mahallesi Sokak Yolları asfaltlanacak” şeklinde konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!