Kalıcı makyaj ürünlerine dikkat

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Kalıcı kozmetikler için kullanılan özel terimler genellikle ‘mikropigmentasyon’, ‘mikropigment implantasyon’ ya da ‘dermagrafiks’ olarak bilinmektedir. Kalıcı makyaj doğal cilt renginizle uyumlu etkiler oluşturabileceği gibi bazı ufak kusurları kapatmada ve şekil bozukluklarını gidermede kullanılmaktadır. Kalıcı kozmetik prosedürler özel alet ve tek kullanımlık iğne yardımıyla 0.3-0.7 mm deri altına pigment sokularak yapılır. Süreç konsültasyon, pigmentin uygulanması ve pigment tasarım çalışmalarının iyileşme sürecini gözlemlemek ve renkleri değerlendirmek için en az bir ya da daha fazla kontrol seansından oluşmaktadır. İlk prosedür genellikle yaklaşık 2-2,5 saat kadar sürmektedir. Kontroller ya da renk tazeleme prosedürleri daha kısa zaman alır. Pigmentler için kullanılan boyalar zehirli ve kanserojen maddeler içermez. Cildin iyileşme sureci üç veya dört hafta olmakla beraber, iki tedavi arası en az iki veya üç haftadır" dedi.

Kalıcı kozmetik prosedürlerinin kalıcılığı pigmentin derinin dermal tabakasının üst retiküler kısmına dövme olarak yapılmasından ve yıkama ile çıkmamasından kaynaklanmakta olduğunu kaydeden Güngen, "Ancak genel olarak herhangi bir dövme ya da renklendirici (pigment) için zaman zaman solmalar görülebilmektedir. Renk tonunu yeniden geliştirmek ya da varsa şekil bozukluklarını gidermek için periyodik olarak bakım yaptırmak gerekir. Pigmentlerin bilimsel yapısı ve periyodik yenilenme gereksinimi renkli saç bakımı ile aynıdır. Nasıl ki güneşe ve diğer çevresel unsurlara maruz kalan evin dış boyasının ya da bir mobilya malzemesinin rengi zaman içinde değişime uğruyorsa deriye implante edilmiş pigment de zamanla solabilmektedir" diye konuştu.

Güngen, "Aslında pigmentlerin periyodik bakım gereksinimi kişinin renk ve desen tercihlerini yeniden değerlendirmek için iyi bir fırsattır. Kalıcılık kavramı, herhangi bir değişiklik olmadan gayet iyi bir fikir gibi görünse de, kendi zevkinizin yıllar içinde nasıl değişebileceğini düşünün.. Zaman zaman büyük olasılıkla giyim tercihlerinizde, saç renk veya stiliniz de ince veya dramatik değişiklikler yapmış olabilirsiniz aynı şekilde süregelen bir makyaj tercihiniz varsa bu bile değişmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

İnsanların çoğunun yaptırdığı kalıcı kozmetiklerin periyodik renk bakım gereksinim gerçeği genel görünüm profilini yeniden değerlendirmek ve herhangi bir değişikliğin uygun olup olmadığını belirlemek açısından uzman ile çalışmak için elverişli bir zaman olduğunu belirten Güngen, "Kalıcı makyajın uzun ömürlülüğü kişinin yaşam tarzına bağlı olarak değişir. Buna en çok etki edenler; güneşe maruziyet, kalıcı makyaj prosedürü için kullanılan renkler ve aynı zamanda cilde düzenli uygulanan bakım ürünlerdir" şeklinde konuştu.

