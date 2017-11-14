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Kaliforniya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaliforniyada silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

14 Kasım 2017 21:50
Kaliforniya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın saldırganın bulunduğu evde gerçekleştiğini, polis ekiplerinin olay yerine geldikten sonra saldırganın polislerden kaçarak bölgedeki Rancho Thema ilkokula doğru ateş açarak ilerlediğini bildirdi. Tehama kenti şerifi, 50 yaşındaki saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, saldırıda hayatını kaybedenler arasında öğrenci olmadığını bildirdi. Ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

 

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