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Kalitesiz gözlükler gözde hasara yol açabiliyor

Özellikle yaz günlerinde uzun süre güneş ışığının etkisi altında kalınmamasını öneren uzmanlar, göz sağlığının korunması için kaliteli ve uzman görüşü alınarak güneş gözlüğü seçilmesi gerektiğini vurguladı. Kalitesiz gözlüklerin gözde kalıcı hasara yol açabileceği de belirtildi.

Kalitesiz gözlükler gözde hasara yol açabiliyor

14 Ağustos 2017 12:13

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Hasan Durmuş, kalitesiz güneş gözlüklerinin gözde kalıcı hasarlara yol açtığını belirtti. “Kalitesiz ürünlere daha düşük ücretler ödeyip gözde yarattığı sorunları tedavi etmek için daha çok ücret ödüyoruz” diyen Durmuş, “Bu durum hem kişisel, hem de toplumsal ekonomik yapıyı etkiliyor. Dışarıdan iyi görünen güneş gözlükleri çevrenizdekileri mutlu edebilir; ancak güneşli yarınları görmek için göz sağlığını korumak daha büyük önem taşıyor” dedi.

Durmuş, güneş gözlüğünün estetik aksesuar olarak tercih edildiğini, ancak gözlüğün asıl amacının gözün zararlı ışınlardan korunması olduğunu söyledi. Güneş gözlüğünün ışık miktarını azalttığını kaydeden Durmuş, “Göz bebeği yani gözün ortasındaki siyah kısım ışığa maruz kaldığında küçülür, karanlıkta büyür. Güneşe çıkan birinin göz bebekleri küçülür ve ışığı keser. Güneş gözlüğü ise yalancı bir karanlık etkisi oluşturur. Güneş gözlüğünde kullanılan lensin gözü morötesi ışınlardan koruması göz sağlığının korunmasını oluşturur. Ultraviyole filtresi olmayan güneş gözlükleri tercih edilmemelidir” şeklinde konuştu.

Gözlüğün çerçevesinde kullanılan malzemenin kalitesiz veya kişinin özelliklerine uygun olmamasının alerjik etkiye neden olabileceğini aktaran Hasan Durmuş, gözlüğün şakaklara ve yanaklara baskı yapmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Etiketler: gözlük, güneş gözlüğü


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