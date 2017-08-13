Kalp cihazı alarm verdi, ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Zarife Akpınar isimli kadın hastaya 2014 yılında ameliyatla yapay kalp cihazı takıldı. Cihaz bugün öğle saatlerinde alarm vermeye başladı. Edremit Devlet Hastanesi’ne başvuran hasta kardiyoloji tarafından değerlendirilerek acil olarak sevk edilmesi gerektiğine karar verildi. Vaka durumu dolayısıyla uzun yolu kaldıramayacağı bildirildi. Bunun üzerine zamanla yarışan doktorlar, takipte olduğu Ankara Cebeci Kalp Merkezi ile görüşerek hastanın kabul edilmesi üzerine, Kocaseyit Havaalanı’na gönderilen ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi. Akpınar, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Bekir Terzioğlu