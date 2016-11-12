Ordu'da 30 haftalık hamileliğin ardından erken dünyaya gelen, kalp kapakçıklarında sorun ortaya çıkan 1 kilo ağırlığındaki 1 günlük kız bebek, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Aynı zamanda solunum sıkıntısı çektiği için solunum cihazına bağlı olan bebek için sağlık ekipleri seferler oldu. Bebek için bölgede çocuk yoğun bakım hastanelerinde yer arandı ve Samsun'dan haber geldi. Bebeğin tedavisini Samsun'da bulunan özel bir hastane kabul edince zaman kaybetmemek için adeta dakikalarla yarışıldı. Bebeğin Samsun'a sevki için ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan kalkan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter, Ordu'ya giderek 1 günlük bebeği alıp Samsun'daki özel bir hastaneye nakletti. Kuvöz içinde solunum cihazına bağlı bebek, helikopterden indirilip daha sonra kara ambulansıyla özel hastaneye götürüldü.

MUAMMER AY