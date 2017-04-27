Kalp kapakçığı sorununa ameliyatsız tedavi; “Mitral Kapak Mandallama”

Çarpıntı, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleriyle ydü hastanesi’ne başvuran 71 yaşındaki hastaya kardiyoloji anabilim dalı tarafından yapılan tetkikler sonucunda, sol kalp kapakçığında ciddi mitral kapak yetersizliği denilen, akciğerden gelen temiz kanın kalbe dolmasını sağlayan mitral kapağın düzenli çalışmadığı teşhisi kondu. Hasta, Kıbrıs’ta ilk defa uygulanan ameliyatsız, mitral kapak mandallama yöntemi ile tedavi edildi.

Kalbin sol tarafında, üst ve alt odacık arasında bulunan mitral kapak, kalbe akciğerden gelen temiz kanın dolması sırasında açılmakta, kalbin kasılması ile kanı vücuda pompalarken de kapanarak, kanın vücuda yönlenmesini sağlamaktadır.

Kıbrıs’ta ilk defa uygulandı

Ülkemizde diğer sağlık kurumlarından birinde 6 hafta önce bypass cerrahisi geçiren hastanın çarpıntı, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonucunda, sol kalp kapakçığında ciddi mitral yetersizlik bulunduğu saptandı. Kısa bir süre önce geçirdiği cerrahi işlemin ardından ikinci bir cerrahi müdahalenin hasta açısından büyük risk taşıyacağı kanaatiyle hasta, Kıbrıs’ta ilk defa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları tarafından uygulanan, ameliyatsız, Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile tedavi edildi.

Mitral Kapak Mandallama Yöntemi nedir?

Son birkaç yıldır dünyada sadece gelişmiş kalp merkezlerinde uygulanan bir tedavi yöntemi olan Mitral Kapak Mandallama Yöntemi, göğüs kafesini açmaksızın, ameliyatsız olarak kasıktan kataterlerle girilmek suretiyle, kaçağa neden olan kısmın, iki santimetrelik mandal benzeri cisim kullanılarak, kaçağın önlenmesinin sağlandığı, ortalama bir saat süren bir tedavi yöntemidir.

En sık görülen kalp kapak hastalığı; Mitral Kapak Yetersizliği

Mitral kapak yetmezliğinin günlük pratikte en sık görülen kapak hastalığı olduğunu ifade eden Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, mitral yetmezliğinin kalbin sol üst odacığı ile sol alt odacığını ayıran kapakta geliştiğini söyledi. Prof. Dr. Hamza Duygu, normalde aorta atılması gereken kanın, mitral yetersizlik sonucunda kalbin sol üst odacığına kaçtığını ve bu kaçmanın da hastaların kalp performansında önemli düşüşe yol açtığını belirtti.

Hamza Duygu Mitral yetersizliğin birinci sıradaki nedenlerinin başında hastanın önceden geçirmiş olduğu bypass veya stent öyküsü geldiğini dile getirdi. İkinci sıradaki nedenlerinde ise çocuklukta geçirilmiş olan romatizmal ateş ve dejeneratif kalp hastalıklarının geldiğini söyleyen Duygu, mitral yetersizliğin normal şartlarda cerrahi işlemle tedavi edildiğini, açık kalp cerrahi riskinin yüksek olduğu hastalarda ise uygun olanın, ameliyatsız, Mitral Kapak Mandallama Yöntemi tedavisi olduğunu söyledi.

İki gün içinde taburcu olunabiliyor

Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile tedavi edilen hasta hakkında bilgiler de veren Duygu şunları söyledi: “6 hafta kadar önce diğer sağlık kurumlarından birinde bypass ameliyatı geçiren hastanın daha sonra başvurduğu hastanemizde gerçekleştirilen tetkiklerinde, sol kalp kapakçığında ciddi mitral yetersizlik bulunduğu saptandı. Kısa bir süre önce cerrahi işlem geçiren hastamıza 2. cerrahi işlemin uygulanması riskli olacağından, ameliyatsız, Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile tedavi uygulandı. Hastanemizin anjiyo laboratuvarında, kasıktan girişim ile sol kalbe ulaşıldı ve ortalama bir saat süren işlemle, hastanın göğüs kafesi açılmaksızın, 2 adet mandal uygulanarak sol kalp kapakçığındaki ciddi mitral yetersizliği önlenmiş oldu. Uygulanan bu yöntemden iki gün sonra hastamız sağlığına kavuşturulmuş olarak taburcu edildi.”