Kalp krizi denizde yakaladı

Edinilen bilgilere göre, İskenderun’da ikamet eden Yusuf Aktaş (60), hafta sonu sabahın erken saatlerinde tek başına Arsuz ilçesine denize gitti. Denizde kalp krizi geçiren Aktaş’ın cansız bedeninin kıyıya vurması sonrası etraftaki vatandaşlar tarafından tesadüfen görülerek, jandarmaya ve 112 acil servise haber verildi.

Ambulans ile İskenderun’da özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Aktaş’ın, kalp krizi geçirdiği ve boğularak öldüğü belirlendi. Aktaş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Mert