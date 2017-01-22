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Kamer Genç mezarı başında anıldı

Pankreas kanseri sonucu hayatını kaybeden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün birinci yılında Tunceli’de mezarı başında anıldı.

Kamer Genç mezarı başında anıldı

22 Ocak 2017 17:13
Kamer Genç mezarı başında anıldı - Tıkla İzle

Eski CHP Milletvekili Kamer Genç’in birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Ramazan köyünde bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi. Nazımiye ilçesindeki Kureyş Baba Cemevi’nde Kamer Genç için verilen hayır yemeğinin ardından mezarı başında düzenlenen anmaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, Genç’in yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve katılımcıların dua ederek Kamer Genç’in mezarına karanfiller bırakmasının ardından konuşan Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, “Kamer Genç’in gerek Tunceli’ye, gerekse ülkemize büyük hizmetleri olmuştur. Hepimizin üzerinde olumlu tesirler bırakmıştır. Bu topraklara büyük hizmetleri olmuştur. Kendisini saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

“Kamer Genç, FETÖ diyen ilk kişidir”
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genç’in Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sözlerine değinerek, “Öyle tarihi bir yılı yaşadık ki. Ölümünden sonra bugün herkesin dilinden düşürmediği FETÖ olarak nitelendirilen terör örgütüne ilk o FETÖ adını taktığında onun üzerine yürüyenler, onun o güzel bedenini darp etmeye çalışanlar, onu itip kakanlar şimdi, ‘Türkiye’nin en büyük belası FETÖ’dür’ diyorlar. Kamer Genç ne söylediyse o gün onu dinlemeyenler ve ona hakaret edenler bugün onun söylediği noktaya gelmiş durumdalar. Kamer Genç’in cumhuriyet sevgisi, laik yaşam biçiminin önemine yaptığı vurgu ve demokrasiye olan bağlılığı her türlü vesayete askerden de gelse, ülkenin cumhurbaşkanından da gelse Meclisi savunma iradesi tam olarak karşılığını bulmuştur. Yaşarken sesini duyuruyordu. En yüksek sesle söylüyordu. Korkusuz, cesur ve mertti. Hayatını kaybedeli bir yıl bile olmadan söylediği sözlerin muhataplarının hepsi onun dediği noktaya geldiler ve onun dediklerini tescil ettiler” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Kamer Genç, baskının, zorbalığın hakim olduğu bir dönemde bir başkaldırı simgesidir.1980 Anayasası'na bütün herkesin evet dediği bir dönemde, danışma meclisinin tamamının ‘evet’ dediği, hatta toplumun yüzde 93’ünün ‘evet’ dediği ortamda tek başına çıkıp, ‘Bu anayasa faşist bir anayasadır’ diyerek bu anayasaya ‘hayır’ demiştir. Yine belki unutuluyor o dönemdeki idam kararlarına tek başına karşı çıkan insan Kamer Genç’tir” dedi.
Konuşmaların ardından helva ve lokma dağıtılarak, mum yakıldı.  

Ercan Topaç
 

Etiketler: Kamer Genç


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