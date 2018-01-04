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Kameraya aldırmadan kucaklayıp götürdüler

İstanbul Zeytinburnu’nda 2 kişi gözlerine kestirdikleri halıcıdan büyük bir rulo halıyı kucaklayarak çaldı. Güpegündüz halı çalan 2 hırsızın güvenlik kamerasını fark etmelerine rağmen vazgeçmemeleri bu kadarına da pes dedirtti.

Kameraya aldırmadan kucaklayıp götürdüler

04 Ocak 2018 11:13
Kameraya aldırmadan kucaklayıp götürdüler - Tıkla İzle

Zeytinburnu’nda meydana gelen olayda 2 kişi gözlerine kestirdikleri halıcının önünde hırsızlık için uygun zamanı bekledi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar, dükkanın güvenlik kamerasını görmelerine rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi. 2 kişi, bir süre halıların etrafında dolanarak çevrenin sakin olduğu anda büyük bir rulo halıyı kucaklayarak kısa sürede kayıplara karıştı. 2 hırsızın güpegündüz kapının önündeki halıyı çaldığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde etrafı gözleyen hırsızlardan biri halıyı kucaklayıp götürürken diğeri de o anlarda çevredeki insanları kontrol ediyor. Kimsenin görmediğini düşündüğü anda ise halıyı çalan arkadaşının peşinden giderek halıcının önünden uzaklaşıyor.

 

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