Kameraya aldırmadan kucaklayıp götürdüler

Zeytinburnu’nda meydana gelen olayda 2 kişi gözlerine kestirdikleri halıcının önünde hırsızlık için uygun zamanı bekledi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar, dükkanın güvenlik kamerasını görmelerine rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi. 2 kişi, bir süre halıların etrafında dolanarak çevrenin sakin olduğu anda büyük bir rulo halıyı kucaklayarak kısa sürede kayıplara karıştı. 2 hırsızın güpegündüz kapının önündeki halıyı çaldığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde etrafı gözleyen hırsızlardan biri halıyı kucaklayıp götürürken diğeri de o anlarda çevredeki insanları kontrol ediyor. Kimsenin görmediğini düşündüğü anda ise halıyı çalan arkadaşının peşinden giderek halıcının önünden uzaklaşıyor.