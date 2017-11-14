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Kamu Denetçisi Mustafa Özyar, Başbakanlık Müşavirliğine atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında Kamu Denetçisi (Ombudsman) Mustafa Özyar’ın Başbakanlık Müşavirliğine getirildiği duyuruldu.

Kamu Denetçisi Mustafa Özyar, Başbakanlık Müşavirliğine atandı

14 Kasım 2017 07:38

Başbakanlığa ait atama kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Müsteşar Yardımcılığına Mustafa Özyar getirildi. Kasım 2016’dan beridir Kamu Denetçisi (Ombudsman) olan Özyar, 1999 yılında Adli Yargı Hakimi olarak Hakimlik görevine başlayarak sırasıyla; Osmaniye, Erzincan, Adıyaman, Karabük ve Afyon illerinde Hakim ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı görevlerinde bulundu. Özyar, 2007-2011 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarı Hukuk Danışmanı olarak görevlendirildi.

2011 yılında Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü olarak atanan Özyar, bu görev ile birlikte Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği ile Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Ajansı Denetim Kurulu üyeliği, TC Ziraat Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği ve Spor Tahkim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Özyar, Kasım 2016’ da TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu tarafından Kamu Denetçisi (Ombudsman) olarak seçilmişti. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Başbakanlık Müşavirliği, Mustafa Özyar

 

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