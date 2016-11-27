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Kamyon otomobillere çarptı: Hamile kadın ve eşi yaralandı

Beyoğlu Tophane tramvay durağı yakınında kırmızı ışıkta bekleyen taksi ve lüks otomobile, arkasından gelen beton pompası çarptı. Kazada otomobildeki hamile kadın ve eşi yaralandı.

Kamyon otomobillere çarptı: Hamile kadın ve eşi yaralandı

27 Kasım 2016 11:17
3 araç birbirine girdi, hamile kadın ve eşi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş’tan Karaköy istikametine giden Arif Sürer idaresindeki 34 TDE 05 plakalı taksi ve Başar Okay yönetimindeki 34 KZ 8080 plakalı lüks otomobil kırmızı ışıkta durdu. Araçlar trafik ışıklarında beklediği esnada Alibeyköy’deki şantiye giden 34 HH 4577 plakalı beton pompasını kullanan Arif Akkuş, duramayarak bir anda lüks otomobile çarptı. Çarpma sonucu lüks otomobil de taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu iki aracın arasında kalan lüks otomobildeki 7 aylık hamile kadın ve eşi yaralandı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ve eşini yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın şokunu atlamadığı görülen hamile kadının sık sık karnını tuttuğu görüldü. Hamile kadının arkadaşının da korktuğu görüldü. 

Otomobile arkadan çarpan beton pompasının sürücüsü Arif Akkuş, “Frenler tutmadığı için duramadım. Yaralıların bir şeyi yok, yaralılardan biri hamileymiş” dedi.
Kazaya karışan araçların şoförleri ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi’ne götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: İstanbul, kaza


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