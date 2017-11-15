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Kamyona çarpan otomobilin tavanı uçtu: 1’i ağır 4 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolunda seyir halindeki kamyona arkadan çarparak takla atan ve tavanı yırtılan otomobildeki 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kamyona çarpan otomobilin tavanı uçtu: 1i ağır 4 yaralı

15 Kasım 2017 02:22

Kaza 00.10 sıralarında Başiskele D-130 Karayolu Yuvacık mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe C. idaresindeki 34 UU 3765 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlerken önünde seyir halinde olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 NF 681 plakalı atık yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak sol şeritte ters döndü. Çarpmanın şiddetiyle tavanı yırtılan otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkışarak, bir kişi de çarpma sonucunda camdan dışarı fırlayarak takla atan otomobilin altında kalarak yaralandı. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin trafiğe kapattığı yolda takla atan aracın içindeki yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma, Gölcük Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Efe C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazada kamyon sürücüsü göz altına alırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. 

Etiketler: kaza, Kocaeli, otomobil, trafik

 

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