Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı

Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerini ve otoban ücretlerini protesto eden kamyoncular, köprü yolunda eylem yaptı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı.

Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı
Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı - Foto Galeri

04 Ocak 2017 14:41
Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı - Tıkla İzle

Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında toplanan yaklaşık 30 kamyon sürücüsü, 3. köprü geçişi ve otoban ücretlerini protesto etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna giren kamyoncular, trafiği yavaşlattı. Zaman zaman araçlarını durdurarak trafiği kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların eylemleri sürüyor.

Metin Başar - Mustafa Esen 

 

Etiketler: Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç