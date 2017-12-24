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Kamyonet 80 metre uçurumdan evin çatısına uçtu

Karabük’te kamyoneti ile 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Kamyonet 80 metre uçurumdan evin çatısına uçtu

24 Aralık 2017 19:36
Kamyonet 80 metre uçurumdan evin çatısına uçtu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Soğan tepe mevkiinde geldi. İddiaya göre, Emrah Lort (22) idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık hatası sonucu aracını kaydırarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Hızla uçurumdan aşağı inen kamyonet, takla atarak içerisinde kimsenin yaşamadığı Ramazan Tamaç’a ait tek katlı boş evin çatısına düştü. Ters dönen kamyonetten kendi çabasıyla çıkmayı başaran sürücü Lort, kendisini evin önündeki çimenlerin üzerine attı. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü yanında bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı.

Boş evin içerisinde ve çevrede arama yapan itfaiye ve polis ekipleri başka bir şahsa rastlayamadı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Erdem
 

 

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