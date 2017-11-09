Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çürük’ün (30) yönetimindeki 48 JJ 249 plakalı kamyonet, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Kavşağı’nda, lise öğrencisi Ufuk T.'nin kullandığı 48 F 6732 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, motosiklet metrelerce sürüklenerek parçalandı. Kazayı gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ufuk T.'yi ve kamyonet sürücüsünü ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Çürük'ün hayati tehlikesi bulunmazken, lise öğrencisi Ufuk T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı araç kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturmada sürüyor.

Murat Yalçın