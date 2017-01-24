Edinilen bilgiye göre, Aydın C. canlı idaresindeki 23 ER 302 plakalı kamyonet Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında bulvar üzerinde bulunan park halinde bulunan Mevlana A’a ait 46 HZ 734 plakalı minibüse arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Aydın C. yaralandı. Yaralı sürücüolay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir