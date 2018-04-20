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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı - Foto Galeri

20 Nisan 2018 12:17
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan-Gayda yolu üzerinde meydana geldi. H.İ. yönetimindeki 12 EA 117 plakalı kamyonet Hizan’dan Gayda bölgesine giderken, arkadan bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada H.A. ve H.K. hayatını kaybederken, sürücü H.İ. ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

El ele yaralı kurtarma mücadelesi 

Şarampole yuvarlanan kamyonetteki yaralıları kurtarmak için sağlık ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu. Sedyeye bağlanan yaralılar, el ele tutuşan vatandaşların desteğiyle yola taşındı. Burada bekleyen ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı şekilde şarampolden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.  

İlhan Eren İnan
 

 

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