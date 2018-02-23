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Kamyonetin altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına kalan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonetin altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

23 Şubat 2018 17:02

Kaza, Akyazı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. (43) idaresindeki 52 AD 844 plakalı kamyonet ile Işgın Aksoy'un (68) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kalarak bir müddet sürüklendi. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Işgın Aksoy’u özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet ve motosiklet, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kamyonetin sürücüsü F.D. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

 

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