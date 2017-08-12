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Kamyonetle cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kamyonetle cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

12 Ağustos 2017 22:19

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'de mermercilik yapan Ali Kacır (65), oğlu Nazmi Kacır (38) ve torunu Ali Arda Kacır (11), 16 V 6704 plakalı kamyonet ile Boyalıca'da bir inşaata çalışmak üzere yola çıktı. Ali Kacır idaresindeki kamyonet, Ilıca Tesisleri kavşağında karşı yönden gelen Çetin Arslanalp'in kullandığı (42) idaresindeki W-C 6000 Almanya plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ali ve oğlu Nazmi Kacır, 11 yaşındaki Ali Arda Kacır, cip sürücüsü Çetin Arslanalp ile aynı araçta bulunan Mustafa Mermertaş (37) ve Olcay Turna (33) yaralandı. Nazmi Kacır, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. 

Musa Öztürk
 


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