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Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içinde güvenlik görevlisi ve infaz koruma memurlarının olduğu otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

18 Ocak 2018 20:49

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolunun 8'inci kilometresi Aydınlar köyü yakınlarında meydana geldi. Kozan yönünden Kadirli istikametine doğru seyir halinde olan Tolga Yaralıoğlu idaresinde ki 80 LM 388 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhittin Selçuk yönetimindeki 01 KG 2238 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada otomobil şoförü Tolga Yaralıoğlu ve aynı otomobilde bulunan Adem Evlice'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı kazada kamyonet şoförü Muhittin Selçuk ile Cengiz Benli ve otomobil de bulunan Mustafa Öztorun yaralandı. Kazada ölenlerden Tolga Yaralıoğlu'nun kozan sebze halinde güvenlik görevlisi olduğu Adem Evlice'nin ise Kozan Cezaevi’nde infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunan diğer yaralıların da infaz koruma memuru olduğu ve mesaiden sonra aynı otomobil ile Kadirli ilçesine geldikleri, günlük şekilde ikamet ettikleri Kadirli ilçesinden Kozan ilçesine gidiş geliş yaptıkları öğrenildi. Kazada yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor 

Eyüp Yüksel İbicioğlu - Selçuk Şavran
 

 

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