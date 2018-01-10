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Kamyonetten düşen eşyadan kaçan sürücü otomobille menfeze çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Konya’da önündeki kamyonetten düşen eşyalara çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kamyonetten düşen eşyadan kaçan sürücü otomobille menfeze çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Kamyonetten düşen eşyadan kaçan sürücü otomobille menfeze çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Foto Galeri

10 Ocak 2018 16:35

Kaza, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Özdemir idaresindeki 42 KM 192 plakalı otomobil, seyir halindeyken önünde giden R.A. yönetimindeki 42 ABP 40 plakalı kamyonetten eşya düştü. Düşen eşyalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak menfeze çarptı. Kaza sonrası sürücü Ergün Özdemir ile annesi Rahime Özdemir ve oğlu Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücünün eşi Güneş Özdemir, kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Hamile olduğu öğrenilen Güneş Özdemir, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü R.A. ise gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan Ergün Özdemir, Rahime Özdemir, Mevlüt Mert Özdemir’in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, Ergün Özdemir’in hamile olan eşinin sağlık kontrolü için annesi ve çocuğuyla birlikte hastaneye gittiği ve sağlık kontrolünün ardından Kadınhanı ilçesi Çeşmeci Mahallesindeki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanı sürdüğü bildirildi. 

Mustafa Yaşar Beşer
 

 

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